В Новосибирске построят завод по производству лапши

Вьетнамская компания инвестирует 13 миллиардов рублей в строительство фабрики по производству лапши быстрого приготовления в Новосибирской области.

Предполагается, что после выхода на проектную мощность, налоговые отчисления в бюджет Новосибирской области составят около 150 миллионов рублей в год.

Фабрика вьетнамской фирмы "Сэлтикс", специализирующаяся на производстве продуктов быстрого приготовления, будет построена под Новосибирском к 2034 году и обеспечит ежегодное пополнение бюджета на сумму приблизительно 150 миллионов рублей.

Корпорация развития Новосибирской области сообщила о подписании соглашения о строительстве фабрики по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, генеральным директором "Сэлтикс Сиберия" Андреем Атамуратовым и исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития региона Вячеславом Радионовым.

Предприятие будет производить продукцию под собственной торговой маркой, а также выполнять заказы на изготовление лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, сухих бульонов, традиционных макаронных изделий, напитков и других продуктов. Кроме того, компания планирует осуществлять импортно-экспортные операции как готовой продукции, так и сырья и материалов.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей. На первом этапе, который завершится к 2028 году, будет создан производственно-логистический комплекс мощностью более 45 тысяч тонн продукции в год, что позволит создать более 600 рабочих мест.

Инвестиционный совет региона одобрил данный проект весной 2025 года. Компания получила в пользование земельный участок площадью 12,8 гектара, расположенный на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области, завершила проектирование и получила разрешения на строительство.