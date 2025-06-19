В Новосибирске появилось опасное существо на огородах из-за жары

В Новосибирской области аномальная жара способствует стремительному распространению крайне опасного вредителя.

Новосибирские дачники заявили о пробуждении гусениц лугового мотылька, представляющих серьезную угрозу.

«Пожирают всё подряд. Листья и стебли растений в маленьких дырочках», – говорят дачники.

Как пояснил Сиб.фм агроном Илья Воробьёв, гусеницы наносят ущерб растениям, оставляя от листьев лишь скелет или полностью уничтожая их.

«В некоторых случаях они также поедают стебли и репродуктивные органы растений. Поврежденные растения замедляют свой рост или гибнут. В условиях высоких температур и недостатка влаги развитие гусениц и их потребление пищи возрастают», – говорит агроном.

Окраска гусениц варьируется от светло-зеленого до серо-зеленого, иногда почти черного цвета, с темной полосой на спине и двумя по бокам. Подчеркивается, что борьба с гусеницами на ранних стадиях (1-3 возраста) является более эффективной, в то время как против более зрелых особей методы борьбы оказываются малодейственными.

Ранее агроном рассказывал, могут ли летние заморозки погубить урожай.