В Новосибирске предлагают увековечить память композитора Эдуарда Артемьева

Знаменитого композитора, который написал музыку к популярным фильмам «Легенда №17», «Сталкер», «Солярис», хотят признать Почётным жителем Новосибирска.

Об этом в интервью Сиб.фм рассказала директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова:

«В Новосибирске уже названа музыкальная школа в честь Эдуарда Артемьева. А в следующем году будем открывать сквер рядом со старым аэропортом в честь этого великого композитора, родившегося в Новосибирске. А к Дню города-2026 мы хотим увековечить память – присвоить ему звание Почётного жителя Новосибирска. Надеюсь, его семья нас поддержит».

Напомним, сейчас в Новосибирске проходит фестиваль «Сибириада» памяти композитора Эдуарда Артемьева. Следующие концерты запланированы на 25 и 29 июня.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске. Он считается одним из первых российских композиторов электронной музыки. Он написал композиции к более 200 экранизациям. Самые популярные – «Легенда №17», «Сталкер», «Солярис».