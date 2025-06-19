В Новосибирске с июля станет дорого умирать

В Новосибирске с середины лета ожидается подорожание похоронных услуг. Рассмотрим, какие изменения произойдут.

С 25 июля в городе начнут действовать новые расценки на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуги“».

Утверждение новых тарифов было инициировано мэром Новосибирска, Максимом Кудрявцевым, и их действие продлится до 1 августа 2028 года. Детали сообщает infopro54.

Наиболее заметно возрастет стоимость рытья могил. Цена за стандартную могилу увеличится с 7122 рублей до 8097 рублей, что представляет собой увеличение примерно на 10%. Стоимость подзахоронения вырастет с 8563 рублей до 9311 рублей.

Стоит отметить, что на неофициальном рынке рытья могил цены могут достигать 25 тысяч рублей, особенно в зимний период, когда суровые морозы могут привести к еще большему увеличению стоимости.

В гарантированный перечень услуг по погребению включены следующие позиции:

Процедура погребения – 11 957,79 рубля.

Кремация – 14 234,16 рубля (для умерших, у которых нет близких родственников).

В Новосибирске функционируют семь кладбищ: Заельцовское, Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. В текущем году планируется открытие восьмого кладбища под названием Восточное. Оно расположится на шести земельных участках общей площадью 81 гектар в районе Станционного поселкового сельсовета.

Ответственность за содержание и благоустройство общественных кладбищ Новосибирска, а также за предоставление услуг по захоронению в рамках гарантированного перечня несет МКУ «Ритуальные услуги».

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как неизвестные разгромили могилы в Новосибирской области.