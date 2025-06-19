В Новосибирской области избран новый муфтий

Торжественная церемония состоялась 18 июня в Соборной мечети на улице Красина.

Духовное управление мусульман Новосибирской области возглавил Абдульхамид Шакирзянов — брат предыдущего муфтия. Решение было принято на заседании Совета имамов и председателей организаций, входящих в состав Централизованной религиозной организации ДУМ региона.

В мероприятии участвовали представители мусульманских общин Новосибирска и крупных районов области. Кандидатура нового муфтия получила единодушную поддержку.

— Новый муфтий обладает значительным опытом в религиозной деятельности. До назначения Абдульхамид Шакирзянов был имам-хатыбом одной из мусульманских организаций Новосибирска, где заслужил репутацию грамотного и уважаемого лидера. Его предшественник, старший брат, покинул пост по личным обстоятельствам, и Абдульхамид Накипович был избран для продолжения его работы. Единогласное решение участников собрания говорит о высоком доверии к нему со стороны мусульманских организаций региона, — отметила в беседе с Infopro54 Рашида Хамзина, председатель Совета новосибирской организации «Центр татарской национальной культуры «АК Калфак».

Абдульхамид Шакирзянов — коренной новосибирец, окончивший Российский исламский университет в Казани. Он продолжает религиозную династию: его отец долгое время занимал пост муфтия Новосибирской области, а затем эту должность унаследовал младший брат, который теперь передал полномочия ему.

Новый муфтий поблагодарил за доверие и заявил о готовности работать над укреплением духовных ценностей, развитием межконфессионального диалога и сотрудничества с властями.

Среди приоритетов Абдульхамид Шакирзянов назвал сплочение мусульманской общины, улучшение религиозного образования и популяризацию достоверных знаний об исламе. Он также намерен развивать взаимодействие с представителями других конфессий для решения общих задач и гармонизации общества.

— Сначала необходимо навести порядок в текущей работе. Затем — посетить все населённые пункты области, где есть мечети, встретиться с людьми, услышать их пожелания, предложения, а возможно, и претензии. Сначала важно выслушать народ, а уже потом, исходя из этого, выстраивать дальнейшие планы, — поделился новоизбранный муфтий.

Особое внимание он планирует уделить молодёжи: организовывать просветительские и культурные мероприятия, способствующие духовному развитию нового поколения. По его мнению, важно создавать условия для получения качественного религиозного образования и вовлечения молодёжи в жизнь общины.

Духовное управление мусульман Новосибирской области действует автономно, продвигая традиционные исламские ценности, укрепляя гражданскую идентичность российских мусульман и поддерживая внутриполитический курс страны. Его лидеры активно противодействуют расколу в местной умме и распространению радикальных идей. Деятельность организации получает поддержку региональных властей, что способствует укреплению межнационального согласия.

Ранее Сиб.фм рассказывал об избрании главного мусульманского проповедника в Новосибирске.