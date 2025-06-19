В Новосибирской области завершается строительство крупнейшего на востоке России дата-центра

Строительство масштабного дата-центра компании МегаФон на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области выходит на завершающую стадию.

Как сообщил генеральный директор компании Хачатур Помбухчан, объект станет крупнейшим центром обработки данных в восточной части страны.

Проект предусматривает создание четырех автономных залов общей мощностью 5 МВт, первый из которых рассчитан на 50 серверных стоек. По словам министра цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, в настоящее время ведется активный монтаж инженерного оборудования, а общий объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей.

Цукарь подчеркнул, что Новосибирская область как ключевой ИТ-центр России нуждается в развитой инфраструктуре для поддержания растущего спроса на цифровые услуги. Новый дата-центр обеспечит надежную и безопасную работу информационных ресурсов для жителей, организаций и предприятий региона.

Параллельно правительство области и МегаФон заключили пятилетнее соглашение о развитии цифровой инфраструктуры, включая подключение отдаленных населенных пунктов. Стороны планируют инвестировать не менее 3 миллиардов рублей в цифровизацию ключевых сфер: экологии, транспорта, ЖКХ, здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона.