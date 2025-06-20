36 переездов в Новосибирской области в этом году оборудуют «шериф-балками»

В 2025 году на ЗСЖД в Новосибирской области «шериф-балками» будут оборудованы еще 36 железнодорожных переездов.Первые 15 таких устройств железнодорожники установили в регионе в прошлом году.

Приборы с красно-синими мигалками, имитирующими сигнальное устройство автомобиля ГАИ, прикрепляют к столбу или световой опоре. Яркие сигналы привлекают внимание водителей, сообщая, что они находятся в зоне повышенной опасности, где нужно снижать скорость движения. В июне одну из «шериф-балок» установили на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника вблизи станции Татарская.

Добавим, что в этом году работники магистрали обновят 65 железнодорожных переездов в Новосибирской области. В числе работ: асфальтирование проезжей части, укладка резинокордового покрытия, техническое перевооружение устройства заграждения переезда.