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общество

Банк поддержит социальные инициативы РЖД

Фото: РЖД

19 июня на ПМЭФ-2025 ВТБ и РЖД подписали соглашение о совместной работе над социальными инициативами. В фокусе — поддержка железнодорожников и их близких через реализацию образовательных, волонтёрских и спортивных мероприятий.

Банк поддержит ключевые для холдинга массовые и социально значимые мероприятия, такие как международный футбольный фестиваль «Локобол-РЖД», форум волонтеров и открытие «Станций добра» в регионах России, объединяя сотрудников двух крупнейших структур, желающих реализовать себя в качестве волонтера и участника социальных проектов. Важной частью сотрудничества станет адресная помощь работникам компании – участникам специальной военной операции и членам их семей.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова новое соглашение внесет вклад в дальнейшую реализацию социальных программ, способствующих финансовому благополучию железнодорожников и их семей. В частности, банк продолжит реализацию льготной ипотечной программы для железнодорожников, поддержку образовательных и профориентационных проектов компании. В их числе – детские железные дороги, молодежные пространства и учебные центры профессиональных квалификаций.

«Совместная реализация социальных инициатив, внесёт значимый вклад в достижение национальных целей Российской Федерации, а также откроет дополнительные возможности для профессионального и личностного развития железнодорожников», – отметил заместитель генерального директора РЖД Сергей Саратов.

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Галина Дидан
Журналист

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