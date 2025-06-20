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общество

Через Новосибирск пройдет интернет-магистраль за 28 млрд рублей

Фото: freepik

Интернет-магистраль протянут через Новосибирск.

Новосибирск станет одним из ключевых узлов новой интернет-магистрали TEA NEXT — ТрансЕвразийской волоконно-оптической линии длиной 11,7 тыс. км. Линия соединит Европу и Азию, пройдя через 27 российских регионов.

Проект оценивается в 28 млрд рублей и реализуется в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования» под координацией Минэкономразвития РФ.

Магистраль создаст высокоскоростной канал передачи данных между западом и востоком России, улучшит цифровую инфраструктуру крупнейших городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом сообщили «Ведомости».

Напомним, что в Новосибирске мобильный оператор почти достроил самый крупнейший ЦОД

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Валерия Митрохина
Журналист

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