Чуть не раздавил лицо. В Новосибирске пострадавшая рассказала подробности ЧП на пляже

Мужчина на внедорожнике сначала развлекался дрифтом, а затем наехал на загорающую женщину. Очевидцы утверждают, что он был пьян.

ДТП произошло 14 июня у дома № 275А на улице Береговой. Журналист Сиб.фм поговорил с пострадавшей.

«Я не видела, как он подъехал. Лежала на спине с закрытыми глазами, загорала, и тут почувствовала удар и сильную боль», — рассказала Юлия.

Удар пришелся на правую часть лица. Сразу после этого у нее помутнело сознание. Юлии повезло: она отделалась ссадинами и кровоподтеками. Медики подозревали черепно-мозговую травму, но обошлось.

«Водитель скрылся. Уехал с места ДТП, и его до сих пор не нашли», — рассказала пострадавшая.

Сейчас девушка пытается найти очевидцев происшествия. Она предполагала, что контакты свидетелей соберут прибывшие сотрудники ГАИ, но этого не произошло.

«У нас человек совершил преступление и скрылся с места ДТП. Без свидетелей он может избежать ответственности. В итоге ему грозит лишь штраф за наезд на пешехода — около 3000 рублей», — рассуждает девушка.

Пока найти очевидцев не удалось, но примечательный внедорожник видели и в других местах — например, на Центральном пляже Академгородка.

«Думаю, это он. Во-первых, машина совпадает. Во-вторых, он там тоже едва не сбил загорающих. Когда ему сделали замечание, он в грубой форме заявил: „Идите ***, я одну уже переехал, и вас перееду”. Вел себя отвратительно: справлял нужду прямо на пляже, включил „блатняк” на полную громкость, приставал к людям», — рассказала одна из очевидцев Екатерина.

В пресс-службе новосибирской полиции журналистам Сиб.фм подтвердили — правоохранители ищут лихача, однако пока безрезультатно.

Ранее «Сиб.фм» уже писал об этом случае.