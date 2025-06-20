Двух организаторов подпольных игорных залов отправили в СИЗО в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о незаконной организации азартных игр.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подозреваемые пробудут в СИЗО до 18 августа 2025 года.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители пресекли деятельность четырех подпольных игорных заведений в регионе. Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной группы, работая под надзором прокуратуры Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что руководитель управления Росгвардии в Новосибирске останется в СИЗО.