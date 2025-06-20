Компания из Новосибирской области расскажет во что заворачивает подарки на международной выставке

С 17 по 20 июня в «Крокус Экспо» прошла ежегодная выставка «Росупак», которая собрала ведущих отечественных и зарубежных производителей упаковочных решений, оборудования для упаковки и фасовки, а также других значимых участников рынка.

В числе экспонентов была компания «Первый Снег» из Бердска, специализирующаяся на производстве подарочной упаковки.

Выставка включала более тысячи стендов и переговорных зон, представленных лидерами упаковочной индустрии из России, Европы и Азии. В рамках мероприятия были организованы региональные экспозиции, демонстрирующие перспективные предприятия со всей России, вовлечённые в государственные программы поддержки промышленности. Новосибирская область, при поддержке Центра развития и поддержки предпринимательства «Мой бизнес», представила ключевых игроков регионального рынка упаковки.

Руководитель группы развития компании «Первый Снег» Яна Сапегина отметила, что бердское предприятие регулярно принимает участие в выставке «Росупак». Компания представила на своём стенде широкий ассортимент праздничной продукции с различными видами отделки и новогодней тематикой.

В этом году, помимо индивидуальной экспозиции, производитель подарочной упаковки был приглашён представлять Новосибирскую область на объединённом стенде в качестве одного из ведущих предприятий региона.

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