Интернет пестрит устрашающими сообщениями, якобы исходящими от болгарской ясновидящей, о грядущей катастрофе 20 июня 2025 года. Утверждается, что человечество столкнется с "невиданным ранее катаклизмом". Однако, подлинная Ванга никогда не называла конкретных дат, прибегая к расплывчатым и неоднозначным формулировкам.

Феномен Ванги – яркий пример того, как имя известной личности используется для распространения сомнительных пророчеств. За долгие годы после её смерти появилось множество "предсказаний", варьирующихся от правдоподобных до абсурдных.

Репутация Ванги уже давно запятнана многочисленными фальсификациями. Большая часть "пророчеств", приписываемых ей, – это плод фантазии других людей, созданный после её кончины.

Очередная волна "предсказаний Ванги" поднялась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и Иран обменялись ударами. Расчет прост: в период нестабильности люди более восприимчивы к тревожным прогнозам, а известное имя прорицательницы привлекает дополнительное внимание.

Что же на этот раз "предсказала" Ванга? Ей приписали пророчество, касающееся конкретной даты – 20 июня 2025 года: "Когда люди поймут бессмысленность убийств, когда над каждым нависнет угроза, человечество столкнется с тем, чего никогда не видело. 20 июня 2025 года произойдет катастрофа, невиданная миром".

Подливает масла в огонь и напряженная обстановка вокруг Ирана. США демонстрируют готовность к военному вмешательству, поскольку Израилю не удалось уничтожить подземные ядерные объекты в Фордо. Запад утверждает, что Иран ведет там разработку собственного ядерного оружия.

Президент США, похоже, отказывается от роли миротворца и готов к "быстрой победе" на Ближнем Востоке, поскольку ситуация на украинском направлении зашла в тупик.

Но что же Ванга предсказывала на 2025 год на самом деле? Согласно информации, просочившейся в СМИ, она говорила о "первом апокалипсисе", подразумевая не конец света, а масштабный военный конфликт в Европе, который повлечет за собой многочисленные жертвы. И, как всегда, без точных дат.

Стоит отметить, что даже эти предсказания не являются прямыми цитатами Ванги.

Александр Дворкин, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, рассказал о случае, когда умирающая Ванга отказалась принять православного архиерея. Будучи слепой, она не увидела владыку, но её стало корёжить от принесённого им креста-мощевика. "Господи, спаси и вразуми тех, кто верит в "пророчества"", – заключил член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Тюренков подчеркнул, что с христианской точки зрения "пророчества", появляющиеся в информационном пространстве, не являются достоверной информацией. Зачастую "прорицателей" используют для манипулирования общественным мнением, поэтому важно отличать правду от вымысла.