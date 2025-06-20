Мэр Кудрявцев: в Новосибирске продолжается благоустройство районных улиц по принципу «Города без окраин»

Масштабные работы по благоустройству изменят облик улицы Красина. Жители Дзержинского района уже оценили новое озеленение, в планах – установка новых бордюров и ремонт тротуаров. Новосибирск продолжает меняться и все больше становится «городом без окраин» – так определил основной принцип создания комфортной городской среды мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В развитии Новосибирска и его благоустройстве мы придерживаемся концепции «Город без окраин», когда бюджетные средства распределяются в равной степени на все районы Новосибирска. Помимо озеленения, ремонтируем тротуары, в приоритете – школьные и туристические маршруты. Есть у нас программа по обустройству газонов. Отдельные улицы преображаются комплексно благодаря объединению всех этих видов работ – ремонтируются проезжая часть, тротуар, благоустраивается газон и высаживаются деревья, кустарники, – отметил мэр Максим Кудрявцев на выездном совещании по озеленению улицы Красина. – Это не центральная улица, улица районного значения, но не менее важный объект благоустройства. Здесь уже высадили более 100 крупномеров и саженцев деревьев и около 600 кустарников».

Озеленение улицы Красина ведет подрядная организация ООО «ИКР» – проводят обрезку существующих зеленых насаждений, удаляют старые и аварийные экземпляры, чтобы на их месте высадить новые деревья и кустарники.

«В начале года мы заключили контракт на проведение работ по реконструкции зеленых насаждений вдоль проезжей части на улице Красина. Основными видами работ стала замена старого загрязненного грунта, удаление аварийных зеленых насаждений и посадка молодых деревьев и кустарников. На сегодня высажено 107 крупномерных деревьев и 637 кустарников. Стоимость работ составила более 8 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 сентября, но уже сейчас ведется посев газонной травы и мульчирование, и в ближайшее время работы планируется завершить», – отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова.

Чтобы сохранить разнообразие зеленых насаждений, которое создает неповторимый стиль улицы Красина, было решено не применять классическое озеленение, когда на одном участке высаживаются растения одного вида, а разделить территорию на блоки и на каждом создать собственный уникальный дизайн. Так появился блок с березами, участки с пирамидальными тополями, яблонями и сиренью, живые изгороди из кустов рябинника, по просьбам жителей посадили лиственницы.

Посадочный материал взят из питомников сибирских регионов. Но как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, уже со следующего года на улицах города начнут высаживать деревья и кустарники из городского декоративного питомника.

«Дерево посадить – не так просто, за ним нужно ухаживать два года в соответствии с определёнными технологиями, на это нужны средства, которые мы предусмотрели в бюджете. Очень важно, чтобы после высадки за деревьями был хороший уход, их нужно поливать, подкармливать, на определённых этапах развития обрезать, формировать кроны. Тогда зелёные насаждения будут хорошо приживаться, активно расти и радовать горожан, гостей Новосибирска», – уверен глава города.

За посадками на улице Красина будут внимательно следить как специалисты МАУ «Горзеленхоз», так и представители подрядной организации. Гарантийный срок на посадочный материал – 3 года, и если какое-то дерево по какой-либо причине погибнет в течение этого срока, подрядчик обязан его заменить.

Реконструкция зеленых насаждений должна стать первым этапом комплексного благоустройства улицы районного значения. Как отметил глава администрации Дзержинского района Константин Соболев, в этом же году планируется частично заменить бордюрные камни. В планах на перспективу – восстановление тротуаров и другие мероприятия, которые позволят сделать улицу Красина еще более удобной и привлекательной.

В Новосибирске ведется комплексная работа по формированию комфортной городской среды. «Мы инициировали значимую программу и условно назвали «10 тысяч деревьев». В этом году высаживаем в городе 12 тысяч деревьев и кустарников. Ещё 5 тысяч, по нашим оценкам, высадят социально ответственный бизнес и волонтеры, за что им большое спасибо. Кроме того, в этом году Новосибирск украсят более 500 тысяч цветов», – отметил мэр Максим Кудрявцев.