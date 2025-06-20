Надежды нет. Появилась информация о состоянии Тиграна Киосаяна в коме

Известный российский кинорежиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян по-прежнему пребывает в коматозном состоянии после перенесённого обширного инфаркта и последовавшей за ним клинической смерти 27 декабря 2024 года. Согласно последним новостям из средств массовой информации, официальных подтверждений о выходе Кеосаяна из комы на текущий момент нет. Состояние 59-летнего деятеля искусств оценивается как стабильно тяжёлое; он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится под наблюдением специалистов в одной из ведущих кардиологических клиник российской столицы.

Медицинские работники отмечают незначительные, но устойчивые признаки улучшения, наблюдаемые в последние недели. По информации источников, приближённых к медицинскому персоналу, Кеосаян демонстрирует минимальные ответные реакции на внешние раздражители: моргает в ответ на знакомые голоса, едва заметно двигает пальцами и периодически пытается приоткрыть рот. Эти признаки, хотя и незначительные, вселяют осторожный оптимизм, однако врачи подчёркивают, что процесс выхода из комы остаётся длительным и непредсказуемым.

Врачи проявляют осмотрительность в своих прогнозах. Подчёркивается, что продолжительная кома, вызванная остановкой сердца и многолетними заболеваниями сердечно-сосудистой системы, существенно осложняет процесс лечения.

«Каждый случай индивидуален. Организм Тиграна демонстрирует определённый потенциал, но делать какие-либо однозначные прогнозы в настоящее время не представляется возможным», — отметил один из лечащих врачей, пожелавший остаться анонимным.

Кардиологи обращают внимание на то, что анамнез сердечных заболеваний Кеосаяна, включающий два перенесённых инфаркта миокарда в 2008 и 2010 годах, установку семи стентов и кардиостимулятора, значительно затрудняет процесс восстановления. Даже в случае выхода из комы режиссёру потребуется длительный курс реабилитации, который может занять месяцы или даже годы, включая физиотерапевтические процедуры, медикаментозную терапию и психологическую поддержку.

По состоянию на 20 июня 2025 года незначительная положительная динамика сохраняется. Реакции на голоса и прикосновения, о которых ранее сообщала супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, продолжают фиксироваться.

Данные сигналы свидетельствуют о сохранении активности определённых областей головного мозга, что рассматривается как благоприятный признак в условиях длительной комы. Тем не менее, медицинские специалисты подчёркивают, что данные реакции не гарантируют быстрого пробуждения, и процесс восстановления остаётся трудно предсказуемым.

Жена Тиграна Кеосаяна, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, является основной поддержкой для мужа и главным источником информации о его состоянии. В своём недавнем сообщении от 16 июня 2025 года в Telegram-канале она отметила, что врачи оказывают всю необходимую помощь, но дальнейшее выздоровление зависит не от медицинских вмешательств, а от воли высших сил.

«Время пробуждения Тиграна зависит не от усилий врачей, а от Господа. Поэтому я прошу лишь об одном – молитесь», – написала Симоньян, выразив благодарность всем, кто оказывает поддержку её мужу молитвами.

Ранее, в апреле 2025 года, в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Симоньян рассказала, что Кеосаян начал реагировать на её голос и прикосновения: «Я говорю: “Любимый, если ты меня слышишь, моргни”. Он моргает. Говорю: “Мы скоро поедем домой”. Он открывает рот, начинает двигаться и тянет ко мне руки». Эти слова дали надежду поклонникам, несмотря на то, что врачи называют происходящее «чудом».

Несмотря на сложную ситуацию, Симоньян продолжает заботиться о троих детях – дочерях Марьяне и Маро, а также сыне Баграте – и вести активную общественную жизнь. Недавно она вместе с детьми посетила инклюзивный спектакль «Буратино и золотой ключик», отметив его глубокое эмоциональное воздействие.

При этом, отвечая на критику своего внешнего вида в социальных сетях, она призналась, что трагедия с мужем оказала на неё сильное влияние: «Произошедшее меня надломило».

Состояние Тиграна Кеосаяна остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в российском обществе. Поклонники, коллеги и общественные деятели продолжают выражать поддержку режиссёру, чьи работы, такие как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Мужская работа», оставили заметный след в отечественном кинематографе. В январе 2025 года Кеосаяну было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации, что стало признанием его вклада в культуру, несмотря на тяжёлое состояние здоровья.

В социальных сетях публикуются многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. Так, 16 июня 2025 года в аккаунте @Starhit_online было опубликовано следующее сообщение:

«Уже почти полгода Маргарита Симоньян живёт в постоянном страхе за жизнь Тиграна Кеосаяна. Режиссёр продолжает находиться в коматозном состоянии».

Другие пользователи, такие как @ExpressGazeta, отмечают веру Симоньян в выздоровление мужа: «“Будет любить меня”: Симоньян искренне надеется, что Кеосаян выйдет из комы».

По состоянию на 19 июня 2025 года Тигран Кеосаян остаётся в коме, однако небольшая положительная динамика и ответные реакции на внешние раздражители вселяют сдержанную надежду в его семью и поклонников. Врачи продолжают бороться за его жизнь, но точные прогнозы остаются невозможными из-за тяжести состояния и длительной истории сердечных заболеваний.

Маргарита Симоньян, несмотря на личную трагедию, сохраняет веру в чудо и призывает всех молиться за выздоровление мужа. Миллионы людей по всей стране присоединяются к этим молитвам, надеясь на возвращение Тиграна Кеосаяна к полноценной жизни.