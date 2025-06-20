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вчера 22:42
общество

Новосибирск начнет строительство научного квартала «Интерград» в 2026 году

Фото: freepik

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на ПМЭФ-2025 объявил о планах по созданию специализированного района для ученых в рамках территории «Интерград».

Как сообщает ТАСС, в 2025 году завершится разработка проектно-сметной документации для инженерных сетей, а непосредственно строительные работы стартуют в следующем году.

В новом микрорайоне, ориентированном на научную и инновационную деятельность, одновременно возведут жилые комплексы и офисные здания. Проект реализуется в формате комплексного развития территорий, что позволит создать современную инфраструктуру для исследователей и IT-специалистов.

Ранее сообщалось о кадровом потенциале Сибири для технологического прорыва.

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Кристина Уколова
Журналист

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