Новосибирск начнет строительство научного квартала «Интерград» в 2026 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на ПМЭФ-2025 объявил о планах по созданию специализированного района для ученых в рамках территории «Интерград».

Как сообщает ТАСС, в 2025 году завершится разработка проектно-сметной документации для инженерных сетей, а непосредственно строительные работы стартуют в следующем году.

В новом микрорайоне, ориентированном на научную и инновационную деятельность, одновременно возведут жилые комплексы и офисные здания. Проект реализуется в формате комплексного развития территорий, что позволит создать современную инфраструктуру для исследователей и IT-специалистов.

Ранее сообщалось о кадровом потенциале Сибири для технологического прорыва.