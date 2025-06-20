Новосибирск почтит память героев ВОВ световой инсталляцией у Монумента Славы

21 июня в 21:30 у Монумента Славы в Новосибирске состоится патриотическая акция «Свет Победы».

Как сообщили в мэрии, мероприятие включит масштабные видеоинсталляции, воссоздающие ключевые моменты военной истории, а также региональную инициативу «Огненные полотна» — композиции из горящих свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что город, бывший в военные годы важным тыловым центром, продолжает чтить подвиг предков. Он подчеркнул, что самоотверженность военного поколения вдохновляет современных защитников Донбасса и жителей новых российских территорий на сохранение исторической памяти и восстановление мирной жизни.

Ранее сообщалось, как узнать, какие награды были у деда в ВОВ.