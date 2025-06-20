Новосибирская область и РЭО договорились о сотрудничестве в сфере переработки отходов

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 было подписано соглашение между правительством Новосибирской области и ППК "Российский экологический оператор".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, документ предусматривает совместную работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" нацпроекта "Экология".

Церемония подписания прошла 19 июня при участии заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева. Накануне состоялась рабочая встреча с его участием и генеральным директором РЭО Ириной Тарасовой, где обсуждались перспективы сотрудничества.

Ранее сообщалось, что редакция Сиб.фм присоединилась к раздельному сбору стеклотары ради сохранения природы.