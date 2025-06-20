Новосибирские власти взяли под охрану проблемный долгострой «Подсолнух»

В Новосибирске началась круглосуточная охрана недостроенного торгового центра «Подсолнух» на улице Ватутина, 31.

Как сообщил глава администрации Ленинского района Александр Гриб изданию "АиФ Новосибирск", это решение принято для предотвращения мародерства и вандализма на объекте, который с 2013 года остается заброшенным.

По словам чиновника, здание с почти 200 собственниками неоднократно подвергалось разграблению — вандалы выбивали окна, а мародеры выносили дорогостоящее оборудование и отделочные материалы. После безрезультатных попыток суда продать объект за 1,8 млрд рублей мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился организовать охрану за счет городского бюджета.

Гриб отметил, что муниципальные службы уже огородили территорию лентой и начали уборку мусора вокруг здания. Он выразил надежду, что либо собственники объединятся для завершения строительства, либо найдется новый инвестор. Одновременно глава района обратился к участникам строительства с просьбой усилить ограждение периметра.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставили на торги долгострой на Ватутина за 1,8 млрд руб.