Опубликованы кадры могил погибших новосибирцев в годы Гражданской войны

Участники Военно-исторического клуба «Ново-Николаевский» посетили кладбища в Перми и Мотовилихе, где покоятся солдаты Первой мировой и Гражданской войн из Новосибирской области.

«Здесь похоронены солдаты, офицеры и добровольцы первого Ново-Николаевского стрелкового полка, павшие в боях Гражданской войны. Сегодня мы помянули их, возложили цветы, организовали панихиду в той же церкви, где их отпевали в 1919-м. Памятник установлен при участии пермских реконструкторов», — рассказали участники военно-исторического клуба.

Напомним, сибиряки участвовали в боях за Пермь на стороне белой армии Колчака в 1918 году. Барабинский полк отличился при взятии заводского поселка Мотовилиха (в настоящий момент в городской черте Перми). В ходе упорных боев две роты барабинцев (436 человек) смогли захватить поселок с довоенной численностью населения около 39 000 человек. При этом численность противника составляла до 1600 человек, то есть на одного сибиряка приходилось четыре сторонника большевиков.

Благодаря личной отваге и доблести сибиряки не только малым числом взяли город, имеющий стратегическое значение (местный пушечный завод поставил Российской императорской армии 20% всех пушек во время Первой мировой войны), но и захватили колоссальную добычу: 2 броневика, 10 пушек, до 1 000 снарядов, до 15 000 патронов, 10 военно-полевых кухонь, хлебопекарню, до 20 пулеметов, несколько паровозов, составов и другое имущество.

Штурм поселка на окраине Перми стал важным этапом в наступлении на губернскую столицу. Позже высокопоставленные большевики назовут операцию по взятию белыми уральского города — «Пермской катастрофой».

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