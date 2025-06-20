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общество

Опубликованы кадры мощного урагана в Новосибирской области

Фото: скриншот видео, ОТС, пресс-служба Россети Новосибирск

Ураган в Новосибирской области оставил без света два десятка сёл.

Вчера вечером, 19 июня, на юго-запад Новосибирской области обрушился ураган с ветром до 25 м/с. В Карасукском и Купинском районах стихия срывала крыши, ломала деревья и опоры ЛЭП. Без электричества остались 24 населённых пункта.

К восстановительным работам привлекли более 630 специалистов и 163 единицы техники. К утру 20 июня свет вернули большинству потребителей, но ремонт линий продолжается.

Фото Опубликованы кадры мощного урагана в Новосибирской области 2

Фото Опубликованы кадры мощного урагана в Новосибирской области 3

Больше кадров разрушительной стихии можно увидеть ЗДЕСЬ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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