Опубликованы кадры мощного урагана в Новосибирской области

Ураган в Новосибирской области оставил без света два десятка сёл.

Вчера вечером, 19 июня, на юго-запад Новосибирской области обрушился ураган с ветром до 25 м/с. В Карасукском и Купинском районах стихия срывала крыши, ломала деревья и опоры ЛЭП. Без электричества остались 24 населённых пункта.

К восстановительным работам привлекли более 630 специалистов и 163 единицы техники. К утру 20 июня свет вернули большинству потребителей, но ремонт линий продолжается.

Больше кадров разрушительной стихии можно увидеть ЗДЕСЬ.