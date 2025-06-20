Новосибирский суд взыскал 700 тысяч рублей с виновника ДТП за моральный вред

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил частично иск жительницы города к Алексею Гусеву о компенсации морального вреда, постановив взыскать с ответчика 700 тысяч рублей.

Ранее, 19 сентября 2024 года, Гусев был осужден по ч.1 ст.264 УК РФ за наезд на женщину во дворе дома на улице Ватутина, где он, двигаясь задним ходом на Toyota Highlander, прижал потерпевшую к двери подъезда, причинив тяжкий вред здоровью.

Хотя Гусев уже выплатил 200 тысяч рублей добровольно и выражал сожаление о случившемся, суд счел необходимым дополнительную компенсацию, отклонив доводы защиты о чрезмерности запрашиваемого миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что руководитель управления Росгвардии в Новосибирске останется в СИЗО.