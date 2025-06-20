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общество

Пенсионерка из Новосибирска получила компенсацию за падение в троллейбусе

Фото: Сиб.фм

Прокуратура через суд добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу пенсионерки, получившей травму в троллейбусе.

Прокуратура Новосибирска провела проверку после жалобы пенсионерки, которая в феврале 2024 года получила травмы при падении в троллейбусе муниципального предприятия.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием взыскать с транспортной компании компенсацию морального вреда. Заельцовский районный суд удовлетворил иск и присудил пенсионерке 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что суд Новосибирска прекратил банкротство экс-владельца «Холидея» после соглашения с кредиторами

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Валерия Митрохина
Журналист

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