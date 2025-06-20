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общество

Прокуратура Новосибирской области вернула свыше 1100 га сельхозземель

Фото: freepik

В Новосибирской области прокуратура вернула в госсобственность свыше 1100 гектаров сельхозземель.

Прокуратура Новосибирской области в 2025 году выявила нарушения при передаче сельхозземель и вернула в муниципальную собственность более 1100 гектаров. Участки, в том числе площадью от семи до более чем 300 гектаров, были оформлены с нарушением закона по упрощённой схеме.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, суд признал недействительными результаты кадастровых работ, расторгнуты 18 незаконных договоров. В частности, 117 гектаров в Коченевском районе возвращены муниципалитету.

Ранее Сиб.фм писал, что на Новосибирскую область обрушился сильный ураган, который разрушил постройки

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Валерия Митрохина
Журналист

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