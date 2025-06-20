Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин на данный момент выступает на пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума.

Это ключевое мероприятие форума, где ожидается, что глава государства даст оценку текущему состоянию российской экономики и обозначит основные перспективы ее развития, сообщает издание "Фонтанка".

Вместе с Путиным в сессии принимают участие высокопоставленные иностранные гости: президент Индонезии Прабово Субианто, советник короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

По информации издания, в начале выступления Путина ведущий с иронией прокомментировал тезисы о международной изоляции, отметив широкое представительство 140 стран на форуме. Президент уже затронул тему глобальных кризисов, особо выделив ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в рамках форума Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с делегацией из Бахрейна, где вспомнил переговоры с королем страны в прошлом году. Среди слушателей пленарной сессии присутствуют глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и другие известные представители делового и медийного сообщества.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и собрал около 20 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ прошел паблик-ток об эффективности МСП.