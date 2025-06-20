СГУГиТ и 2ГИС представили поэтажные карты университета для удобства абитуриентов и студентов

Теперь в приложении 2ГИС доступны детальные поэтажные схемы корпусов Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Это упростит навигацию для студентов, особенно первокурсников и абитуриентов, помогая им быстро находить аудитории, лаборатории, столовые и административные помещения.

Для создания карт университет предоставил 2ГИС техническую документацию с планировкой зданий. Кроме того, в сервисе можно найти контакты деканатов, кафедр и других подразделений вуза.

Скоро стартует приемная кампания, и новая функция станет полезным инструментом для тех, кто только начинает знакомство с СГУГиТ. Вместо долгих поисков нужного кабинета пользователи смогут легко сориентироваться по картам в приложении.

«Этот сервис значительно облегчит жизнь абитуриентам и студентам, помогая им быстрее освоиться в университете. Проект показывает, как цифровые технологии делают образование удобнее», — подчеркнул проректор по цифровой трансформации СГУГиТ Сергей Владимирович Середович.

2ГИС – первый в России сервис, который добавляет поэтажные планы крупных объектов: аэропортов, торговых центров, вокзалов и вузов. Включение в систему карт СГУГиТ — продолжение многолетнего сотрудничества университета и компании, которое включает трудоустройство выпускников и совместные образовательные инициативы.