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общество

Симоньян поддержала цифровые инициативы губернатора Новосибирской области Травникова

Фото: freepik

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во время пленарного заседания на ПМЭФ-2025 высоко оценила подход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к цифровизации госуправления.

Она отметила перспективность использования искусственного интеллекта в работе с обращениями граждан

Симоньян выразила мнение, что замена части чиновников нейросетевыми технологиями могла бы значительно улучшить работу госаппарата. В то же время она особо выделила внимательное отношение Травникова к проблемам жителей области.

Ранее сообщалось, как ИИ и автоматизация меняют рынок труда.

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Кристина Уколова
Журналист

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