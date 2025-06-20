Симоньян поддержала цифровые инициативы губернатора Новосибирской области Травникова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во время пленарного заседания на ПМЭФ-2025 высоко оценила подход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к цифровизации госуправления.

Она отметила перспективность использования искусственного интеллекта в работе с обращениями граждан

Симоньян выразила мнение, что замена части чиновников нейросетевыми технологиями могла бы значительно улучшить работу госаппарата. В то же время она особо выделила внимательное отношение Травникова к проблемам жителей области.

Ранее сообщалось, как ИИ и автоматизация меняют рынок труда.