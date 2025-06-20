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проиcшествия

Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений

Фото: скриншот видео, ОТС, Telegram-канал Новосибирск с огоньком, пресс-служба Россети Новосибирск

Ураган в Новосибирской области срывал крыши и валил ЛЭП.

Вечером 19 июня после аномальной жары на юго-запад Новосибирской области обрушился мощный грозовой фронт. Карасукский и Купинский районы региона накрыл ураганный ветер с ливнем, который буквально срывал крыши домов, ломал деревья, опоры и даже бетонные конструкции. По данным ФГБУ Западно-Сибирское УГМС, сила ветра составила 25 метров в секунду.

Стихия нанесла серьёзный ущерб электросетям. Поваленные деревья и сорванные изоляторы оборвали ЛЭП, из-за чего без света остались 24 населённых пункта.

К ликвидации последствий были привлечены 216 аварийных бригад — это более 630 специалистов и 163 единицы техники.

К утру сегодняшнего дня, 20 июня, электроснабжение большинства потребителей было восстановлено. Однако в ночное время работу осложняли завалы и труднопроходимые участки. Осмотр и ремонт повреждённых линий продолжается. В Карасукский район дополнительно направлены бригады из соседних территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Россети Новосибирск.

Сиб.фм публикует жуткие кадры во время ураганного ветра, а также его последствия.

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 2

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 3

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 4

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 5

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 6

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 7

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 8

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 9

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 10

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 11

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 12

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 13

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 14

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 15

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 16

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 17

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 18

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 19

Фото Такого не было никогда. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — 20 кадров разрушений 20

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Валерия Митрохина
Журналист

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