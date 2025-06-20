Три миллиона студентов смогут устроиться на работу или запустить бизнес благодаря цифровой платформе для вузов

На ПМЭФ-2025 было подписано партнёрское соглашение между Авито, «Ростелекомом» и управляющей компанией «Цифра Инвест». Проект направлен на развитие платформы "Цифровой Кампус" и поддержку студентов в поиске работы и создании собственного бизнеса.

Платформа будет использоваться для карьерной навигации, практик, стажировок и запуска стартапов. За три года проект охватит более 500 вузов и около трёх миллионов студентов. Инициатива реализуется в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Кадры».

«Экосистема "Цифровой Кампус" — живая среда взаимодействия студента, вуза и бизнеса. Здесь выстраивается карьерный трек с первого курса в digital-формате. Партнерство с Авито открывает разные векторы профессионального роста: можно устроиться в компанию или запустить собственное дело», — отметил Валерий Ермаков, заместитель президента и председателя правления «Ростелекома».

Генеральный директор УК «Цифра Инвест» Андрей Ремпель сообщил, что планируется открытие более 30 цифровых лабораторий при университетах. Это создаст дополнительные рабочие места и позволит студентам реализовывать предпринимательские инициативы. Также предусмотрена поддержка стартапов и интеграция образовательных и HR-сервисов на базе вузов.

Проект также нацелен на сокращение кадрового дефицита и улучшение связи между системой образования и рынком труда.

Авито Услуги и «Ростелеком» планируют дополнительные льготы для МСП и обучающие программы с участием экспертов платформы Авито.