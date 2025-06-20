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общество

В Кольцово Новосибирской области построят новое пожарное депо

Фото: Сиб.фм

Новое пожарное депо построят в Кольцово Новосибирской области для защиты СКИФа и наукограда.

В наукограде Кольцово до конца 2025 года возведут новое пожарное депо с гаражом на шесть машин и учебным городком. Объект обеспечит безопасность Центра коллективного пользования СКИФ и всего наукограда.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, по словам министра строительства Дмитрия Богомолова, это первый за многие годы современный пожарный комплекс в регионе. Он заменит ранее разобранное недостроенное здание.

Площадь депо превысит 1,5 тысячи кв. м, здесь оборудуют беговые дорожки, тренажёры и учебную пожарную башню.

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Валерия Митрохина
Журналист

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