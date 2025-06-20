В Новосибирск придёт внезапное наводнение после волны аномальной жары

Климатолог Алексей Непомнящих предупредил об опасной погоде в Новосибирске.

Уже на следующей неделе в Новосибирске ожидаются проливные дожди, которые продлятся до 24 июля. По словам климатолога, особенно в следующем месяце будут обильные осадки, а к концу будет и дождливая и солнечная погода.

Спикер предполагает, что в результате обильных дождей возникает риск подтопления дачных участков и лесных массивов.

«Новосибирск продолжает находиться под воздействием экстремального атмосферного фронта. В июле ситуация не улучшится, но ожидается не аномальная жара, а проливной дождь с грозами и градом», – уточняет спикер.

Ранее эксперт заявлял, что в Новосибирске ожидается волна смерчей летом.