В Новосибирске будут судить замглавы ТУАД Громенко за взятку в размере 197 млн рублей

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 197 млн рублей.

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение по делу замначальника управления автодорог области Константина Громенко. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 197 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с 2018 по 2024 год чиновник получал деньги и имущество от подрядчиков за покровительство, помощь в заключении контрактов и приёмку работ с нарушениями.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Дело направят в Центральный районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.