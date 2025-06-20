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общество

В Новосибирской области ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев предупреждают об ухудшении погодных условий.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждает о сильных дождях, грозах, граде и порывах ветра до 25 м/с в Новосибирске и области 20 июня. Возможны повреждения линий связи, падения деревьев и срыв кровель.

Специалисты рекомендуют быть осторожными, не парковать машины под старыми деревьями и следить за детьми на улице. О происшествиях сообщать по телефонам 112, 051, 218-22-32 или 23-99-999.

Ранее Сиб.фм писал о том, что вечером 19 июня область накрыл шквалистый ветер

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Валерия Митрохина
Журналист

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