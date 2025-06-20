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общество

В Новосибирской области переоценят все земельные участки к 2026 году

Фото: freepik

К 2026 году в регионе планируют переоценить все земельные участки.

В Новосибирской области проведут государственную кадастровую переоценку всех земель к 2026 году. Обновлённые данные коснутся более миллиона участков и будут сформированы на основе информации из ЕГРН на 1 января 2026 года.

Работы выполнит ГБУ НСО «ЦКО и БТИ». В Росреестре напомнили, что владельцы участков могут подать декларации о характеристиках своей земли для повышения точности оценки. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области вернула свыше 1100 га сельхозземель

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Валерия Митрохина
Журналист

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