В Новосибирской области переоценят все земельные участки к 2026 году

К 2026 году в регионе планируют переоценить все земельные участки.

В Новосибирской области проведут государственную кадастровую переоценку всех земель к 2026 году. Обновлённые данные коснутся более миллиона участков и будут сформированы на основе информации из ЕГРН на 1 января 2026 года.

Работы выполнит ГБУ НСО «ЦКО и БТИ». В Росреестре напомнили, что владельцы участков могут подать декларации о характеристиках своей земли для повышения точности оценки. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области вернула свыше 1100 га сельхозземель