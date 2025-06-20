В Новосибирской области стартовала приемная кампания в вузы

В регионе началась приемная компания в вузы.

20 июня в Новосибирской области начался прием документов в вузы. В этом году изменились порядок зачисления и сроки подачи согласия на поступление.

Теперь абитуриенты должны подтвердить выбор учебного заведения через личную подачу или портал Госуслуги в установленный срок. Проходной балл вузы устанавливают самостоятельно.

Поступить станет легче тем, у кого есть достижения: до 10 дополнительных баллов можно получить за спорт, волонтерство, отличную учебу или итоговое сочинение. Победители Всероссийской олимпиады зачисляются без экзаменов.

Напомним, что в Новосибирске повысились результаты ЕГЭ по математике и химии