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общество

В Новосибирской области стартовала приемная кампания в вузы

Фото: freepik

В регионе началась приемная компания в вузы.

20 июня в Новосибирской области начался прием документов в вузы. В этом году изменились порядок зачисления и сроки подачи согласия на поступление.

Теперь абитуриенты должны подтвердить выбор учебного заведения через личную подачу или портал Госуслуги в установленный срок. Проходной балл вузы устанавливают самостоятельно.

Поступить станет легче тем, у кого есть достижения: до 10 дополнительных баллов можно получить за спорт, волонтерство, отличную учебу или итоговое сочинение. Победители Всероссийской олимпиады зачисляются без экзаменов.

Напомним, что в Новосибирске повысились результаты ЕГЭ по математике и химии

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Валерия Митрохина
Журналист

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