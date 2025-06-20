Ураган повредил ЛЭП в нескольких населённых пунктах Новосибирской области

Ураган оставил без света два десятка деревень в Новосибирской области.

Шквалистый ветер повредил линии электропередачи в Новосибирской области. Без электричества остались 24 населённых пункта в двух районах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Россети», стихия повалила деревья, сорвала крыши, сломала опоры и повредила провода. К ликвидации последствий были привлечены 216 аварийных бригад, более 630 специалистов и 163 единицы техники.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске спасатели сняли с воды пьяного мужчину с собакой в дрейфующей лодке