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вчера 22:19
общество

Вандалы разгромили новосибирский парк «Арена»

Фото: t.me/gorodskieparki

В ночь на 20 июня неизвестные разрушили инфраструктуру популярного новосибирского парка «Арена».

По данным Дирекции городских парков, хулиганы серьезно повредили две волейбольные площадки, спилив и выдернув опоры для сеток, сломали предупреждающие таблички в прибрежной зоне и частично разрушили детскую игровую площадку.

Представители парка выразили возмущение произошедшим, подчеркнув, что это не просто хулиганство, а жестокий акт вандализма по отношению к общественному месту, где ежедневно отдыхают семьи, играют дети и тренируются спортсмены. В Дирекции пообещали в кратчайшие сроки восстановить поврежденные объекты и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вандалы снесли чугунный шар с ограждения Первомайского сквера.

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Кристина Уколова
Журналист

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