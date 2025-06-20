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общество

ВТБ и «Магнит» разработают совместные финтех-решения для клиентов

Фото freepik.com, автор @jannoon028

ВТБ и «Магнит» на ПМЭФ-2025 заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет действовать до конца 2028 года. Компании планируют внедрить современные финтех-решения, объединив банковские и ритейл-сервисы для удобства и выгоды пользователей.

Стороны планируют масштабное партнерство по запуску совместных инициатив и сервисов для клиентов, а также внедрение продуктового ряда ритейлера в мобильное приложение банка. Вторым фокусом сотрудничества станет разработка инновационных платежных методов и механизмов взаимной идентификации клиентов для удобства использования банковских и ритейл-сервисов.

«Подписание соглашения с «Магнит» — это возможность объединить наши экспертизы и опыт для создания новых сервисов, которые сделают покупки удобнее и выгоднее для клиентов. Наше партнерство не только укрепит позиции обеих компаний на рынке, но и позволит внедрять инновационные решения, отвечающие ожиданиям покупателей», — отметила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

«Потребители становятся все более требовательны к удобству и быстроте покупок, а различные формы оплаты и финансовые сервисы становятся неотъемлемой частью бесшовного клиентского пути. Сотрудничество позволит нам улучшить клиентский опыт, усовершенствовав существующие платежные инструменты», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский.

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Галина Дидан
Журналист

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