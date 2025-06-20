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общество

ВТБ и Минпромторг договорились о сотрудничестве по развитию радиоэлектронной промышленности

Изображение сгенерировано Qwen AI

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

«Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции. Заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны», — сказал Валерий Лукьяненко.

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Галина Дидан
Журналист

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