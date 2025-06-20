ВТБ объявил о завершении второго этапа интеграции Почта Банка

ВТБ завершает второй этап интеграции с Почта Банком. Теперь оформить его сервисы можно у сотрудников банка на Почте России. К ноябрю его продукты станут доступны еще в более 20 тыс. почтовых отделениях, расположенных по всей России. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

«Присоединение Почта Банка – это не только расширение нашей офисной сети, но и новый уровень доступности современных финансовых услуг. Мы стремимся создать по-настоящему общенациональный банк, обеспечивая доступ к качественным услугам даже в самых удаленных уголках страны. Клиенты уже сейчас могут воспользоваться высокими стандартами обслуживания и разнообразием продуктов, от базовых до премиальных, а также новыми цифровыми решениями», – отметил Александр Пахомов.

С момента начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли свыше 600 тыс. финансовых продуктов и услуг ВТБ. Наиболее популярными стали дебетовые карты, вклады и накопительные счета, а также программа лояльности. За пять месяцев клиенты разместили более 17 млрд рублей в сберегательных продуктах.

Процесс интеграции завершится в мае 2026 года. Первый этап объединения был завершен в конце марта 2025 года и охватил все 335 клиентских центров Почта Банка.