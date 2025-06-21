Эксперты паблик-тока Авито на ПМЭФ: каждая третья женщина начала бизнес без стартового капитала

Порядка 39% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала. Об этом рассказала руководитель по привлечению новых продавцов в Авито Тамара Квиркелия 19 июня во время паблик-тока на ПМЭФ. Дискуссия происходила в пространстве «Авито Бизнес 360» и была посвящена перспективам женского предпринимательства в России. Участницы мероприятия обсудили, как современные предпринимательницы успешно совмещают бизнес, семью и личные интересы.

Модератором дискуссии «Женское предпринимательство в России – 2040» стала Евгения Черницкая, председатель Федерального общества сетевой торговли. В мероприятии также приняли участие яркие представительницы бизнес-сообщества:

- Мария Лапук, соосновательница PR-агентства Vinci Agency;

- Трубицына Анна, сопредседатель общественной организации АУРЭК вопросам ПВЗ, предприниматель, владелица 20 ПВЗ;

- Оксана Любивая, амбассадор женского предпринимательства, создатель и генеральный директор ProStore by Lubivaya;

- Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ);

- Люси Пылаева, LOVALOVA, телеведущая, актриса, модный эксперт, блогер.

Участницы обсудили вызовы и стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе. Также они поговорили о балансе между работой и личной жизнью и поделились успешными кейсами.

Барьеры и вызовы

Тамара Квиркелия, руководитель по привлечению новых продавцов в Авито, поделилась результатами внутреннего исследования совместно с Опорой России среди молодых предпринимательниц. Оказалось, что 44% опрошенных считают финансовые риски, сопровождающие старт бизнеса, главным барьером, 38% отмечают нехватку знаний и опыта. Для 13% препятствием является высокая конкуренция, еще 3% мешает бюрократия.

Ия Гордеева рассказала, что начала свой бизнес по производству настольных игр в 16 лет. Она отметила, в топ-менеджменте европейских организаций часто обращают внимание на количество мужчин и женщин — в компании должно быть достаточно управленцев обоих полов. Однако сама Ия не сталкивалась с гендерным неравенством. При этом она подчеркнула, что женщинам в бизнесе необходима поддержка и комьюнити. С ней согласилась Мария Лапук:

«Женщин много и в малом, и в среднем бизнесе, — там довольно низкий порог входа. Но у мужчин больше преимуществ — они могут больше пробовать и рисковать. Принято, что у женщин немного сценариев развития — обычно это выйти замуж, родить детей и так далее. А если женщина вдруг выбирает карьеру и предпринимательство, она начинает считать, что теряет семью», — отметила Мария Лапук.

Участницы дискуссии пришли к выводу, что женщинам открыты все возможности, особенно если есть поддержка близких.

Секреты баланса и устойчивости

Согласно данным опроса АУРЭК и ФОСТ продавцов маркетплейсов, мужчины в этом бизнесе испытывают стресс чаще (65% против 42% у женщин), причем основные источники напряжения для них — конкуренция и демпинг (55%), а также давление необходимости постоянного роста (49%). Женщины справляются со стрессом эффективнее: 63% обсуждают проблемы с окружением, 57% систематизируют задачи, а в кризисах 74% сохраняют спокойствие (против 52% мужчин). Эта устойчивость отражается на уверенности в будущем бизнеса — 68% женщин уверены в успехе против 54% мужчин.

«На самом деле у нас есть огромные преимущества — мы можем вести бизнес, воспитывать детей и делать много всего одновременно. Моей компании 13 лет, в прошлом году ее оборот составил 6,7 млрд рублей. История с женским предпринимательством действительно развивается, но есть и стигма. Нам самим нужно быть пожестче, не ждать никаких поблажек и полагаться на себя, чтобы все предрассудки ушли в прошлое», — уверена Оксана Любивая.

Анна Трубицына отдельно отметила многозадачность и широкоспекторное мышление как преимущества женщин.

«Женщины видят широкоспекторно и проигрывают различные сценарии. Это очень хорошо нам помогает и в бизнесе, и в материнстве. А многозадачность помогает нам делать абсолютно все», — сказала Анна Трубицына.

Успешные кейсы и стратегии

Участницы также поделились личными кейсами и рассказали о том, как им удается сочетать предпринимательскую деятельность с другими сферами жизни. Особое внимание было уделено вопросам планирования, расстановки приоритетов и поиска внутренних ресурсов.

«Женщины могут все. После того, как я десять лет проработала, я ушла в семью, потому что все кругом говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. И я с этой установкой жила. Потом в какой-то момент сама себя спросила: почему нельзя? Хочу донести до всех женщин, что все прекрасно можно совмещать и даже нужно. Не надо выбирать ни работу, ни семью. Просто надо правильно расставить приоритеты», — отметила Люси Пылаева.

Насыщенную дискуссию жизнеутверждающими словами завершила гостья из зала:

«Наша женская многозадачность и наша способность решать огромное количество проблем единовременно — она фантастическая. Поэтому, когда я вижу таких прекрасных девушек, которые говорят о бизнесе, о достижениях, о стремлении расти и развиваться, это, конечно, очень радует. Потому что кто, как не женщина, спасет мир, родит миру прекрасных людей? Кто, как не женщина, создаст условия любви, поддержки и развития для близких рядом. Поэтому надо нами гордиться, ценить, любить себя и понимать, что благодаря нам этот мир все еще крутится».