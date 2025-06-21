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вчера 21:20
общество

Из Новосибирска уехал первый эшелон с призывниками-2025

Фото: Сиб.фм

Из Новосибирска отправился первый эшелон с новобранцами, призванными весной 2025 года. Свыше сотни сибирских юношей направляются для прохождения службы в подразделения Сухопутных войск, дислоцированных в Московском военном округе.

Торжественная церемония проводов новобранцев состоялась 21 июня. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, включая военного комиссара Новосибирской области, полковника Евгения Кудрявцева, представителей органов власти, религиозных деятелей, ветеранов и членов движения "Юнармия", выразивших свои пожелания успешной службы призывникам.

Предварительно, перед отправкой, новобранцы прошли профессиональное ориентирование, в ходе которого учитывались их образовательный уровень, физическая подготовка и психологическая устойчивость для определения наиболее подходящих воинских специальностей. На призывном пункте им было выдано необходимое обмундирование, банковские карты и электронные документы, удостоверяющие личность.

По пути следования эшелон будет принимать новобранцев из других регионов Сибири, Урала и Поволжья, доведя общее число военнослужащих примерно до 700 человек. Для обеспечения комфортных условий во время поездки в составе эшелона предусмотрено наличие медицинского персонала и организовано трехразовое горячее питание в вагоне-ресторане.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж об отправлении в зону СВО отряда "Орион".

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Александр Борисов
журналист

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