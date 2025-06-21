Медведь у дороги напугал жительницу Новосибирска

Сибирячка сняла на видео медведя у дороги.

В редакцию Сиб.фм прислала кадры медведя жительница Новосибирска Галина Торхова. По её словам, 21 июня они с семьёй ехали в Бурятии и встретили косолапого у дороги.

«Заметили медведя у дороги. Он ел траву и ни на кого не обращал внимание, но всё равно было страшно. Это было в Кабанском районе в пригороде города Бабушкино», – рассказала сибирячка.

Она говорит, что многие водители останавливались возле медведя и снимали его.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как медведь вышел к людям в Новосибирской области.