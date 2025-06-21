На ПМЭФ-2025 Путин выделил Новосибирскую область как лидера по темпам инвестиционного роста

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года были озвучены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

реди субъектов с наиболее стремительной динамикой Президент России Владимир Путин отметил Новосибирскую область.

По данным рейтинга, регион за последние десять лет поднялся с 57-й на 11-ю строчку, продемонстрировав уверенный и устойчивый рост инвестиционной привлекательности. Такой результат, по мнению федеральных властей, стал возможен благодаря системной работе регионального правительства по улучшению деловой среды.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что за пять лет в экономику региона было привлечено более 1,5 трлн рублей инвестиций. Он подчеркнул, что завершены инвестиционные фазы более 30 крупных частных проектов, реализованных в различных секторах — от промышленности и сельского хозяйства до транспортной и социальной инфраструктуры.

Национальный рейтинг инвестиционного климата ежегодно оценивает бизнес-условия в субъектах РФ по 100 критериям, объединённым в восемь ключевых блоков. В их числе — доступность инфраструктуры, эффективность мер поддержки предпринимателей, защита инвесторов, кадровый потенциал и уровень конкуренции. Результаты исследования используются при формировании инвестиционной политики государства и определении приоритетов в распределении поддержки регионам.