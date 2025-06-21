Новосибирская танцевальная студия оказалась в центре скандала

Ученики обвиняют студию танцев в мошенничестве, заявляя, что остались и без денег, и без возможности посещать занятия.

Жители Новосибирска выразили возмущение действиями танцевальной студии, которая, по их словам, объявила о своей несостоятельности и отказалась компенсировать стоимость оплаченных, но неиспользованных абонементов, ссылаясь на серьезные финансовые проблемы.

В социальных сетях новосибирцы поделились информацией о, по их мнению, вопиющем случае обмана: руководство студии сообщило ученикам о прекращении занятий в связи с закрытием. Клиентам было прямо сказано, что средства за нереализованные занятия по абонементам возвращены не будут. По имеющимся данным, жертвами обмана стали не менее шести десятков человек, а общая сумма долга студии перед своими клиентами оценивается примерно в 750 тысяч рублей.

По словам одной из пострадавших, ранее руководство активно продвигало различные танцевальные направления. Некоторые клиенты заключили договоры со студией совсем недавно, однако обещанные уроки так и не состоялись.

Представители студии отказались от комментариев для прессы. Свою позицию администрация объясняет тем, что организация находится в процессе банкротства. В то же время, на платформе 2ГИС появилось множество негативных отзывов о работе танцевальной школы, и обманутые клиенты планируют подать коллективный иск против ее руководства.

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