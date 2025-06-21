Новосибирские туристы заявили о массовом отравлении в отеле Турции

Три семьи из Новосибирска отправились в отпуск в Турцию и после ужина слегли с отравлением.

Семьи из трёх человек каждая Екимовы, Марковы и Тереховы отправились в отпуск в Анталию в середине июля. Девять сибиряков отдыхали в 4-звёздочном отеле.

По их словам, состояние отеля не соответствует звёздности. В кафе были грязные столы, а на шведском столе можно было встретить даже мух.

«Ночью стало плохо сначала нашему 4-летнему сыну. Позже дети наших друзей начали жаловаться на боль в желудке. Но они уже постарше, им 12 и 13 лет. К утру стало плохо взрослым. Живот сильно крутило, некоторых рвало. Позже мы узнали, что многие постояльцы отеля отравились. Вызвать в отель медиков так и не удалось. Они отказывались ехать к русским туристам. Мы написали официальную жалобу на руководство гостиницы и обратились к туроператору, только после этого в гостиницу приехала скорая. Некоторых забрали в больницу, нас только осмотрели и назначили лекарство», – поделился Денис Екимов.

По словам туристов, они думают, что отравились «мясом, которое плохо пахло». Они говорят, что курицу было невозможно есть.

Туристы возмущаются, что после инцидента отель и туроператор не пытались попросить прощение у россиян после отравления. Группа сибиряков намерена подать в суд за испорченный отпуск. По их словам, за три семьи туристов они отдали 750 000 рублей и надеялись на комфортные условия.

«По путёвке осталось отдыхать шесть дней, но сейчас мы ищем другой отель», — говорит Денис Екимов.

Ранее Сиб.фм сообщал, как новосибирцы заразились вирусом Коксаки во время отпуска за границей.