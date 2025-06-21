Новосибирские учёные зафиксировали 23 чужеродных вида рыб в бассейне Оби

Об этом сообщили во филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), уточнив, что девять из этих видов уже натурализовались — сформировали устойчивые самовоспроизводящиеся популяции. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

реди таких видов — лещ, сазан, уклейка, верховка, обыкновенный судак, ротан, вьюн Никольского, малая южная колюшка и амурский чебачок. Почти все они зафиксированы в водоёмах Новосибирской области, за исключением двух последних. Некоторые из этих видов, как отметили специалисты, стали важными для рыболовства: так, лещ составляет до 83% уловов в Новосибирском водохранилище, а сазан — до 20% в озере Чаны.

По данным учёных, появление чужеродных рыб связано в основном с целенаправленной интродукцией — плановым заселением в рамках хозяйственных программ. Например, судак и лещ были введены в экосистему официально. Однако ряд видов, таких как ротан, появился в регионе в результате действий рыболовов-любителей. Кроме того, в некоторых случаях интродукция происходила случайно — когда чужеродные виды попадали в водоёмы вместе с другими, преднамеренно заселяемыми организмами. Так мог появиться в бассейне Оби дальневосточный вьюн Никольского, впервые зафиксированный в 2008 году в пойменных озёрах Верхней Оби.

Во ВНИРО подчёркивают, что проникновение инвазивных видов способно существенно изменить структуру водных экосистем, снизить их устойчивость и привести к потере биоразнообразия. Новосибирские учёные продолжают мониторинг ситуации в рамках государственного задания от Росрыболовства, а также участвуют в научных исследованиях, включая проект Российского научного фонда, посвящённый влиянию климатических изменений на промысловые виды юга Западной Сибири.

В частности, исследователи установили, что плодовитость леща в Новосибирском водохранилище со временем значительно снизилась, что может негативно сказаться на устойчивости его популяции.

Кроме уже упомянутых видов, в списке инвазивных обитателей бассейна Оби также числятся пёстрый и белый толстолобики, белый и чёрный амуры, большеротый буффало, канальный сомик, микижа, кумжа, кета, горбуша, европейская корюшка и ряпушка.