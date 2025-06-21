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общество

Новосибирский агроном раскрыла секрет идеальной подкормки для томатов

Фото: Сиб.фм

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась эффективной методикой удобрения помидоров, которая влияет на вкусовые качества плодов.

Специалист выделила три ключевых вида подкормки, необходимых томатам в летний период, сообщает "АиФ Новосибирск".

Для фосфорного питания рекомендуется использовать чайную ложку двойного суперфосфата. Азотную подкормку агроном советует готовить с мочевиной (1 ложка), что способствует развитию листового аппарата. Особое внимание уделяется сернистому калию – всего чайная ложка этого удобрения придает плодам сахаристость, а при его отсутствии можно использовать древесную золу.

Шубина пояснила, что удобрения можно вносить как в сухом виде в лунку, так и в виде водного раствора. Первую подкормку следует проводить через 15-20 дней после высадки рассады, что обеспечит растения необходимыми элементами для активного роста и плодоношения.

Ранее сообщалось, какое лучшее время для полива томатов.

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Кристина Уколова
Журналист

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