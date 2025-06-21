Новосибирский агроном раскрыла секрет идеальной подкормки для томатов

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась эффективной методикой удобрения помидоров, которая влияет на вкусовые качества плодов.

Специалист выделила три ключевых вида подкормки, необходимых томатам в летний период, сообщает "АиФ Новосибирск".

Для фосфорного питания рекомендуется использовать чайную ложку двойного суперфосфата. Азотную подкормку агроном советует готовить с мочевиной (1 ложка), что способствует развитию листового аппарата. Особое внимание уделяется сернистому калию – всего чайная ложка этого удобрения придает плодам сахаристость, а при его отсутствии можно использовать древесную золу.

Шубина пояснила, что удобрения можно вносить как в сухом виде в лунку, так и в виде водного раствора. Первую подкормку следует проводить через 15-20 дней после высадки рассады, что обеспечит растения необходимыми элементами для активного роста и плодоношения.

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