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общество

Обманутые дольщики вышли на митинг в Новосибирске

Фото: Атас.инфо

21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске прошла согласованная акция протеста, в которой приняли участие клиенты строительной компании «Мегаком». Люди вышли на митинг, требуя решения проблем, связанных с неисполнением застройщиком своих обязательств. Об этом пишет «Атас.инфо».

Как отмечают участники акции, они заключали договоры на возведение частных домов и вносили предоплату, однако фактические работы ограничивались только установкой свай. По словам пострадавших, строительство так и не продвинулось дальше первоначального этапа.

Протест в Новосибирске стал частью всероссийской кампании: аналогичные митинги в этот день прошли в Казани, Туле и Калининграде, где, по сообщениям активистов, граждане столкнулись с похожими схемами недобросовестного строительства.

На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки пострадавших, в частности, обсуждается инициатива о введении кредитной амнистии для граждан, вложивших средства в частное строительство, но так и не получивших обещанного жилья.

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Дамир Трубников

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