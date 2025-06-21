Обманутые дольщики вышли на митинг в Новосибирске

21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске прошла согласованная акция протеста, в которой приняли участие клиенты строительной компании «Мегаком». Люди вышли на митинг, требуя решения проблем, связанных с неисполнением застройщиком своих обязательств. Об этом пишет «Атас.инфо».

Как отмечают участники акции, они заключали договоры на возведение частных домов и вносили предоплату, однако фактические работы ограничивались только установкой свай. По словам пострадавших, строительство так и не продвинулось дальше первоначального этапа.

Протест в Новосибирске стал частью всероссийской кампании: аналогичные митинги в этот день прошли в Казани, Туле и Калининграде, где, по сообщениям активистов, граждане столкнулись с похожими схемами недобросовестного строительства.

На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки пострадавших, в частности, обсуждается инициатива о введении кредитной амнистии для граждан, вложивших средства в частное строительство, но так и не получивших обещанного жилья.