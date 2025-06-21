Пенсионеры в Новосибирске чуть не погибли под баржей на реке Обь

Пенсионеры плыли на надувной лодке и не заметили приближающуюся баржу, из-за чего их лодку затянуло под судно.

Мужчина и женщина оказались в воде, однако благодаря своевременному вмешательству спасателей МАСС их удалось быстро вытащить на берег.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Спасатели подчеркнули, что данный инцидент мог иметь тяжелые последствия и призвали граждан быть осторожными: не игнорировать неблагоприятные погодные условия и избегать близкого приближения к моторным судам и баржам.

«Проигнорировав плохие погодные условия, судоводитель переходил от одного берега реки к другому. Он не заметил идущий речной толкач с груженной баржей. Их оттолкнуло, лодку перемололо под весом. Люди, к счастью, не пострадали», — уточняет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный инспектор по маломерным судам) Сергей Кудинов.